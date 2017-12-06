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В этом году уже зарегистрированы три смертельных случая от так называемой болезни легионеров или легионеллеза, сообщает портал Skaties.lv .

Болезнь в основном распространяется через проточную горячую воду, поэтому Министерство экономики указывает обязательно соблюдать определенную минимальную температуру горячей воды.

В Латвии самое большое число случаев заболевания было зафиксировано в 2011 году и с того времени их количество падало. Однако в этом году оно уже достигло уровня прошлого года.

Болезнь легионеров - это разновидность пневмонии и она развивается в легких человека, поэтому следует помнить, что заболевание наступает при вдыхании водяных капель.

Легионеллез развивается в стоячей воде с температурой от +25 до +45 градусов. Поэтому нагревание воды один из эфективных способов уничтожить бактерии. Условия правительства предусматривают, что температура горячей воды должна достигать хотя бы +55 градусов. Однако жители многоэтажных домов в целях экономии часто снижают эту температуру. Министерство экономики хочет это запретить.

Специалисты призывают быть особенно внимательными в гостиницах южных земель, где вода нагревается в трубах и иногда настаивается в пустых номерах. В таком случае необходимо сначала слить воду, но так, чтобы не образовались брызги.

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