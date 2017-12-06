Происшествия |

Вчера в Риге из окна 5 этажа выпал 19-летний парень, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Сармите Скуиня.

По ее словам, после падения молодой человек получил тяжелые травмы головы, спины и внутренних органов. На данный момент он находится в больнице.

Кроме этого, в Земгале некий мужчина упад с 2-метровой лестницы. 45-летний мужчина также получил травмы головы и находится в больнице.

Отметим, что за прошедшие сутки сотрудники СНМП получили 1173 вызова, 167 из которых были связаны с различными травмами.