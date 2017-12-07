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Елгавский суд приговорил к 2 годам тюремного заключения проректора Латвийского сельскохозяйственного университета (ЛСУ) Арниса Мугуревича, сбившего женщину на пешеходном переходе. Мугуревич также лишен водительских прав на четыре года.

Трагическая авария с участием автомобиля Ford Mondeo произошла 7 ноября 2013 года в Елгаве, на перекрестке улиц Райня и Петера. Машина, которую вел проректор ЛСУ Арнис Мугуревич, сбила женщину (1963 г.р.). от полученных тяжелых травм пострадавшая через четыре дня скончалась в больнице.

Экспертиза установила, что в момент совершения аварии водитель был трезв. По словам самого виновника аварии, он ехал с соблюдением правил дорожного движения. Подъезжая к пешеходному переходу, он не видел на нем ни одного человека. После этого, по словам Мугуревича, его ослепила фарами встречная машина, и он сбил женщину, которая появилась на переходе внезапно.