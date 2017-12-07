Происшествия |

7 декабря незадолго до полуночи работники центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили двух мужчин, которые вскарабкались на Памятник Свободы. На место происшествия был выслан ближайший экипаж полиции.

Прибыв по адресу, обоим правонарушителям было указано слезть с памятника. Мужчины на английском языке объяснили, что с друзьями хотели снять неповторимое фото. Во время переговоров выяснилось, что они граждане Эстонии.

Хулиганам составили административные протоколы, а также каждого оштрафовали на 50 евро.

Фото: facebook.com/RigasPP