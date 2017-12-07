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Участок Госполиции "Баложи" ищет 12-летнего Арвила Кажемака, который 5 декабря около 08:00 вышел из своего дома в Кекавской волости, Рамаве и до сих пор не вернулся домой.

Возможно, подросток находится в Риге, в районе Агенскалнса или торгового центра Origo. Также Арвил может быть в Национальной библиотеке и ее окрестностях.

Известно, что последний раз его видели в Рижской английской гимназии около 14:00.

Приметы: рост 170 см, спортивного телосложения, темно-коричневые волосы, карие глаза.

Был одет в: черную куртку с капюшоном, черные джинсы, черные кроссовки.

Полиция просит любую информацию о местонахождении мальчика сообщать по телефонам 67099200, 29175802 или 112.

Сотрудники правоохранительных органов заранее благодарят за оказанную помощь!

В свою очередь представитель организации Bezvests.lv Светлана Зимина -Гинтер рассказала, что полиция пока не обращалсь за помощью к добровольцам.

"Добровольцы Bezvests.lv связались с соответсвующим отделом Госполици, который ведет непосредственный розыск пропавшего 5 декабря 12 летнего подростка и выяснили, что пока помощи добровольцев не требуется, сейчас полиция ищет пропавшего своими силами, пытается установить его место нахождения. Родители подростка в добровольческую организацию за помощью не обращались, только в полицию", - сказала Зимина-Гинтер.

По ее словам, мальчик склонен к бродяжничеству.

"Насколько стало известно, мальчик пропадает уже не первый раз, он склонен к бродяжничеству, поэтому в этом случае, по словам сотрудников полиции речь не идет о пропавшем без вести, а скорее об отсутствующем, попросту говоря, сбежавшем из дома. Мама мальчика и сотрудники полиции не знают, где он находится, но его одноклассники и друзья, у которых он, возможно, ночует и с которыми встречается, в курсе дела, . В случае, если кто-то из прохожих увидит парня в Риге, сотрудники полиции просят звонить по телефону 110 и ближайший экипаж сразу же подъедет. Ловить ребенка и куда-то вести полиция не рекомеднует", - сказала Зимина-Гинтер.

Фото: Valsts policija