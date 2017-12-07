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Полиция Баложи только что сообщила, что пропавший 12-летний мальчик Арвил Кажемак найден в Риге, в районе улицы Гоголя, он прогуливался в окрестностях центрального рынка, сообщила радио Baltkom представитель организации Bezvests.lv Светлана Гинтер.

"В настоящее время сотрудники полицию совершают положенные по закону действия, улаживают все формальности, и парень будет передан родителям. Сотрудники полиции поблагодарили всех неравнодушных людей за помощь и то, что делились информацией. Обнаружил ребенка, можно сказать, доброволец - сотрудник полиции, который свой ВЫХОДНОЙ посвятил добровольному патрулированию и, обнаружив подростка в районе центрального рынка, сообщил коллегам. Браво стражу порядка!", - сказала Гинтер.

Ранее представители участка Госполиции "Баложи" сообщили, что начали поиск 12-летнего Арвила Кажемака, который 5 декабря около 08:00 вышел из своего дома в Кекавской волости, Рамаве и до сих пор не вернулся домой.

Фото: pixabay.com