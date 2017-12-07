Происшествия |

Госполиция в Рижском регионе задержала ранее не судимого мужчину за убийство гражданской жены. По данным полиции, женщина и ранее страдала от насилия со стороны своего сожителя, но в правоохранительные органы не обращалась.

3 декабря полиция получила информацию о том, что в квартире предположительно находится труп женщины. По месту происшествия было обнаружено ее тело со следами побоев. Рядом лежал пьяным ее гражданский муж 1979 г. рожд.

Полиция выяснила, что накануне супруги конфликтовали, и мужчина избил женщину. Суд дал санкцию на арест подозреваемого.

Латвия - одна из стран ЕС, где насилие против женщин и насилие в семье особенно распространены. От насилия со стороны партнера хотя бы раз в жизни пострадала каждая третья женщина, в каждом втором убийстве женщины виноват ее близкий человек, каждая третья жертва насилия живет по соседству.

По данным Госполиции, каждый день поступает более 20 вызовов на конфликты в семье. Насилие в семье имеет тяжелые последствия - в прошлом году в его результате 22 женщины были убиты, еще 197 пострадали.

Чтобы уменьшить терпимость к насилию, Минблаг начинает социальную кампанию "Побои у соседей и близких касаются тебя тоже".

Минблаг призывает соседей и близких сообщать о случаях насилия по телефону 110, если ситуация критическая, и по телефону 116006, чтобы получить консультацию о том, как действовать, чтобы прекратить насилие. Жертвам насилия Минблаг в рамках кампании расскажет о возможностях получения оплаченных государством услуг социальной реабилитациии правовой защиты.