Происшествия |

В среду, 6 декабря, в 16:56, в Риге по адресу ул. Гростонас 6C автомобиль марки Mitsubishi Pajero наехал на пешехода - мальчика 2009 года рождения, которого потом доставили в медицинское учреждение.

Госполиция просит отозваться очевидцев ДТП, которые могли бы предоставить полезную для следствия информацию. Просьба звонить по телефонам 67219837, 26653635 или 110.

Фото: pexels.com