В Риге машина сбила ребенка: Госполиция ищет очевидцев (10)

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Происшествия | 8 декабря 2017 года, 09:07

В среду, 6 декабря, в 16:56, в Риге по адресу ул. Гростонас 6C автомобиль марки Mitsubishi Pajero наехал на пешехода - мальчика 2009 года рождения, которого потом доставили в медицинское учреждение.

Госполиция просит отозваться очевидцев ДТП, которые могли бы предоставить полезную для следствия информацию. Просьба звонить по телефонам 67219837, 26653635 или 110.

Фото: pexels.com

Комментарии 10
3хаха 1 час назад
Нигде не сказано, что водитель скрылся. Ищут свидетелей. Возможно ребёнок переходил улицу на красный или в неположенном месте, или есть подозрения, что водитель привирает. Из статьи ничего не понять.
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Olga Zvezdina1 час назад
Ублюдки на поджерах, лексусах, поршах ездят так, как будто правил не существует. Таких уродов надо лишать прав до конца жизни.
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Nadia Mur1 час назад
Читайте внимательней, нигде не сказано что водитель уехал, ищут свидетелей для выяснения обстоятельств!
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