В Риге машина сбила ребенка: Госполиция ищет очевидцев (10)
Происшествия | 8 декабря 2017 года, 09:07
В среду, 6 декабря, в 16:56, в Риге по адресу ул. Гростонас 6C автомобиль марки Mitsubishi Pajero наехал на пешехода - мальчика 2009 года рождения, которого потом доставили в медицинское учреждение.
Госполиция просит отозваться очевидцев ДТП, которые могли бы предоставить полезную для следствия информацию. Просьба звонить по телефонам 67219837, 26653635 или 110.
Фото: pexels.com
Нигде не сказано, что водитель скрылся. Ищут свидетелей. Возможно ребёнок переходил улицу на красный или в неположенном месте, или есть подозрения, что водитель привирает. Из статьи ничего не понять.
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Ублюдки на поджерах, лексусах, поршах ездят так, как будто правил не существует. Таких уродов надо лишать прав до конца жизни.
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Читайте внимательней, нигде не сказано что водитель уехал, ищут свидетелей для выяснения обстоятельств!
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