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В четверг, 7 декабря во второй половине дня из детского сада Annele в Ропажи самостоятельно ушел трехлетний ребенок, исчезновение которого воспитательница не заметила. Об этом сообщает LTV.

Воспитательница написала объяснительную полиции, а вину на себя взяла заведующая детсада Весма Эглите, потому что допустила возможность того, что дети могут самостоятельно выйти за ворота. При этом она не отрицает и вины воспитательницы, которая не заметила, когда ребенок ушел, отмечает LSM.lv.

На воротах детсада есть защелка, которую входящие и выходящие люди должны закрывать, но не все это делают. Также, как отметила Эглите, она неоднократно видела, как некоторые родители, выходя со своими детьми, выпускают за ворота и других детей, полагая, что их родители просто приотстали.

Ребенок проделал самостоятельно большой путь, в темноте переходил дорогу с оживленным движением, но никто из прохожих не обратил внимания на одинокого мальчика на улице. Только продавщица магазина, в который зашел маленький Юрис, заметила ребенка и передала родителям, которые уже не на шутку испугались.

Ропажская краевая дума обещает оценить ответственность всех сторон. Какое наказание грозит работницам детсада, пока неизвестно.

Фото: скриншот с видео