Происшествия |

В субботу утром, в Салдусском крае произошла авария с участием двух легковых автомобилей, в результате которой погибли два человека, а еще трое пострадали. Об этом сообщает Госполиция на своей странице в социальной сети Facebook.

ДТП произошло около 10.00, на 16-м километре дороги Бутнари - Салдус - Эзери. Столкнулись два легковых автомобиля - Volvo и Toyota Avensis. По предварительной информации, авария произошла в тот момент, когда автомобиль Toyota по скользкой дороге вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Volvo.

Также установлено, что глубина протектора на задних колесах Toyota оказалась несоответствующей, то есть меньше 4 миллиметров.

В результате ДТП погиб водитель Toyota и один из пассажиров, находившихся в салоне Volvo. Еще двое пассажиров и водитель Volvo получили травмы и были госпитализированы.

После ДТП на месте происшествия на время было заблокировано движение транспорта, однако на данный момент оно уже восстановлено. По делу начат уголовный процесс.

Госполиция напоминает, что минимальная глубина протектора зимних шин для легковых автомобилей должна составлять 4 миллиметра. Необходимо обратить внимание и на возраст шин.

Также автодителям нужно учитывать, что в зимнее время на дорогах может образовываться обледенение, поэтому необходимо быть предельно внимательными и соблюдать соответствующую погодным условиям скорость передвижения и дистанцию.

Фото: Госполиция