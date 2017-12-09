Трагическое ДТП в Салдусе: погибли два человека, трое пострадали (4)

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Происшествия | 9 декабря 2017 года, 16:32

В субботу утром, в Салдусском крае произошла авария с участием двух легковых автомобилей, в результате которой погибли два человека, а еще трое пострадали. Об этом сообщает Госполиция на своей странице в социальной сети Facebook.

ДТП произошло около 10.00, на 16-м километре дороги Бутнари - Салдус - Эзери. Столкнулись два легковых автомобиля - Volvo и Toyota Avensis. По предварительной информации, авария произошла в тот момент, когда автомобиль Toyota по скользкой дороге вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Volvo.

Также установлено, что глубина протектора на задних колесах Toyota оказалась несоответствующей, то есть меньше 4 миллиметров.

В результате ДТП погиб водитель Toyota и один из пассажиров, находившихся в салоне Volvo. Еще двое пассажиров и водитель Volvo получили травмы и были госпитализированы.

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После ДТП на месте происшествия на время было заблокировано движение транспорта, однако на данный момент оно уже восстановлено. По делу начат уголовный процесс.

Госполиция напоминает, что минимальная глубина протектора зимних шин для легковых автомобилей должна составлять 4 миллиметра. Необходимо обратить внимание и на возраст шин.

Также автодителям нужно учитывать, что в зимнее время на дорогах может образовываться обледенение, поэтому необходимо быть предельно внимательными и соблюдать соответствующую погодным условиям скорость передвижения и дистанцию.

Фото: Госполиция

Комментарии 4
И чё?2 часа назад
Если дорога не чищена и резина лысая - надо гнать? Трупам не поможет, если ответственных штрафанут.
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sdaBN2 часа назад
напомните мне какая организация ответственна за состояние дороги на этом участке
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жуть1 час назад
Резина конечно же многое решает, но чёрный лёд очень коварен, даже на новых зимних липучках не удержать, только свежая шиповка спасает. И ещё эта авария развенчала миф о высокой безопасности вольво, пассажир погиб, царствие ему небесное. Близким и родственникам соболезнования, пострадавшим исцеления скорейшего.
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