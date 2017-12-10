В субботу в Латвии зафиксировано более 100 аварий (2)
Происшествия | 10 декабря 2017 года, 12:03
По данным Госполиции, вчера в Латвии зарегистрировано 112 ДТП, сообщает nra.lv .
В авариях погибли два человека, пострадали еще 15, в том числе шесть пешеходов и велосипедистов.
Как сообщалось, в субботу около 10.00 в ДТП в Курсишской волости Салдусского края на автодороге Батнари-Салдус-Эзере погибли два человека, еще трое пострадали.
По предварительной информации, легковой автомобиль Toyota Avensis на обледеневшей дороге выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с машиной марки Volvo. В ДТП погибли водитель Toyota и один из пассажиров Volvo.
Пострадавшие водитель Volvo и два пассажира переданы медикам.
Фото: pixabay.com
Радары не помогают ))) надо еще 1000 поставить
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Логично и я чуть не вманал
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