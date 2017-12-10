Происшествия |

По данным Госполиции, вчера в Латвии зарегистрировано 112 ДТП, сообщает nra.lv .

В авариях погибли два человека, пострадали еще 15, в том числе шесть пешеходов и велосипедистов.

Как сообщалось, в субботу около 10.00 в ДТП в Курсишской волости Салдусского края на автодороге Батнари-Салдус-Эзере погибли два человека, еще трое пострадали.

По предварительной информации, легковой автомобиль Toyota Avensis на обледеневшей дороге выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с машиной марки Volvo. В ДТП погибли водитель Toyota и один из пассажиров Volvo.

Пострадавшие водитель Volvo и два пассажира переданы медикам.

Фото: pixabay.com