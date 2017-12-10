Происшествия |

В ночь на воскресенье в Сигули Царникавского края сгорела деревянная церковь, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС)

Вызов на пожар поступил в 5:22. Крыша здания горела открытым пламенем. Во время ликвидации пожара обрушилась башенка церкви и стена около нее. Пламя удалось локализовать в 7:46. Был объявлен пожар повышенной опасности, на тушении работали 13 пожарных и три автоцистерны.

Пострадавших нет, обстоятельства случившегося расследуют компетентные органы.

В общине рассказали, что церковь планировалось открыть для богослужений в 2018 году, а в этом году собирались пожертвования на четвертый этап ее реконструкции, которая финансировалась также из фондов ЕС. На начало декабря работы были почти завершены.

Лютеранская церковь в Сигули, построенная в 1729 году, является единственной сохранившейся на Видземском побережье деревянной церковью.

Фото: facebook.com