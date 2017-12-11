По факту смерти Валерия Малыгина возбудили уголовное дело (2)
Происшествия | 11 декабря 2017 года, 08:10
Начат уголовный процесс в связи с "преступными действиями в отношении здоровья личности" по факту смерти 52-летнего главы и совладельца предприятия Olainfarm Валерия Малыгина, пишет Skaties.lv.
Ранее сообщалось, что 52-летний совладелец фармацевтической компании Olainfarm умер в своем доме в Юрмале. Причины смерти на разглашаются.
После того, как Малыгин стал председателем правления Olainfarm, оборот предприятия увеличился до 100 миллионов евро, прибыль – до 11,586 миллиона евро.
Фирма поставляет продукцию в более чем 50 стран.
В топе 100 богатейших людей Латвии, составленном газетой Dienas Bizness, Валерий Малыгин занял седьмое место с состоянием 70 млн евро.
Фото: facebook.com
А никого они не ищут. Более того, они редко кого-то ищут. Просто не умеют.
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