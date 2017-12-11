Происшествия |

В центре Риги минувшей ночью обрушился незаселенный пятиэтажный дом, об этом радио Baltkom сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) Агрита Витола.

Около 01:00 в ГПСС поступил вызов на улицу Йерузалемес, где частично обрушилось пустующее пятиэтажное здание. Из соседних зданий спасатели эвакуировали 138 человек.

Прибывшая на место происшествия после эвакуации жильцов представитель строительного управления Рижской думы заключила, что обрушившееся здание не представляет опасности для стоящих рядом зданий, и жильцы могут в них вернуться.