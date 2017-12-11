Происшествия |

На перекрестке Гоголя и Дзирнаву в Риге произошла авария, в результате которой автомашину Porsche carrera вынесло на перекрестке и она врезалась в оградительный барьер, об этом сообщает портал BreakingLV со ссылкой на очевидца Игоря Йониченока, который поделился фото с места ДТП.

Об этой аварии пишет еще один очевидец.

Фото очевидцев из соцсетей