Porsche влетел в ограждение на перекрестке в Риге (4)
Происшествия | 11 декабря 2017 года, 16:00
На перекрестке Гоголя и Дзирнаву в Риге произошла авария, в результате которой автомашину Porsche carrera вынесло на перекрестке и она врезалась в оградительный барьер, об этом сообщает портал BreakingLV со ссылкой на очевидца Игоря Йониченока, который поделился фото с места ДТП.
Avārija Gogoļa un Dzirnavu ielu krustojumā #Rīga #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) 11 декабря 2017 г.
Igors Yonichenoks (Facebook) pic.twitter.com/5sn4D77v12
Об этой аварии пишет еще один очевидец.
Фото очевидцев из соцсетей
Вот это новость! Да По... и на...
1
Ответить
Машины то классные. Водители .овно
1
Ответить
Похоже, уходил от столкновения с попутной машиной.
2
Ответить
Показать все (4)