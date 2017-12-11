Porsche влетел в ограждение на перекрестке в Риге (4)

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Происшествия | 11 декабря 2017 года, 16:00

На перекрестке Гоголя и Дзирнаву в Риге произошла авария, в результате которой автомашину Porsche carrera вынесло на перекрестке и она врезалась в оградительный барьер, об этом сообщает портал BreakingLV со ссылкой на очевидца Игоря Йониченока, который поделился фото с места ДТП.

Об этой аварии пишет еще один очевидец.

Фото очевидцев из соцсетей

Комментарии 4
Сергей Витальевич Пантюхин41 минуту назад
Вот это новость! Да По... и на...
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Leonardo Gromov2 часа назад
Машины то классные. Водители .овно
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Юрий Ячменев1 час назад
Похоже, уходил от столкновения с попутной машиной.
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