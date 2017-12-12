Происшествия |

60-летний рижанин Андрей Щербина пропал 22 ноября 2017 года, возможно, по дороге в Варшаву (Польша), пишет Bezvests.lv. По словам близких, в день пропажи он выехал в 8:30 из Риги по направлению в столицу Польши на автомашине Mercedes Benz C200 (номер JV-3860). Телефон у мужчины отключен. Никаких известий нет по сей день.

При себе у пропавшего был мобильный телефон (apple iphone X), сумка с документами, очками и деньгами, сумка с вещами. Последний раз связывался с близкими в 23.30 вечера 21 ноября по интернету, за день до пропажи.

ПРИМЕТЫ: Рост около 190 см, крепкого телосложения, в хорошей физической форме. Был одет в черную куртку (бушлат), вельветовые темно-синие джинсы, джемпер серого цвета (сбоку пуговицы с левой стороны). Обувь черного цвета (спортивного типа).

Просьба ко всем, кто видел мужчину или знает о его возможных перемещениях, срочно звонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру +371 22 084 084.