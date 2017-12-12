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Госполиция обнаружила в Аллажской и Таурупской волостях производства метадона и задержала в целом девять человек, рассказало сегодня журналистам руководство криминальной полиции.

В середине года в распоряжение полиции поступила информация, что в Латвии имеются лаборатории по производству наркотиков. В июне был заведен уголовный процесс и начато расследование.

В операции по задержанию виновных в середине ноября участвовало антитеррористическое подразделение Omega. Задержаны девять граждан Латвии, проведено 23 обыска.

Шесть человек помещены под арест. Изъято 6 кг метадона, две тонны сырья и прекурсоров, 80 000 евро наличными. Также конфискованы автомашины, в том числе класса люкс, купленные за наличные. Лаборатории были хорошо замаскированы - в столярной мастерской и под куриной фермой, чтобы по округе не распространялся запах.

Метадон является заместителем героина, и наркотики производились в основном на экспорт. Килограмм метадона на черном рынке стоит около 40 тыс. евро.

Фото: flickr.com