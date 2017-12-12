Происшествия |

Госполиция разыскивает пропавшую без вести Марину Щербакову 1960 года рождения.

7 декабря женщина вышла из своего дома в Каугури, Юрмале и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост около 150-160см, очень худого телосложения, светлые волосы до плеч. На лице небольшие шрамы, не хватает зубов. Есть проблемы со здоровьем и памятью.

Была одета в: черные кожаные брюки, длинное черное зимнее пальто (до колен), черные длинные сапоги. С собой также может быть красная зимняя куртка, синяя кружка и, возможно, женская сумочка.

Просим внимательно осмотреть фотографию и, если в вашем распоряжении есть какая-то информация о местонахождении Марины Щербаковой, звоните по телефону 67075111, 67075141 или 110.

Фото: Valsts policija