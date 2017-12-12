Происшествия |

В понедельник, 11 декабря, около 10 часов утра к работникам Центрального управления Рижской муниципальной полиции прибежал некий мужчина, который передал им ключи от машины, сообщает программа Degpunktā.

Он объяснил, что перед светофором остановился автомобиль марки Ford, водитель которого заснул за рулем. За ним быстро образовалась пробка.

Очевидец заявил, что спящий водитель находился в сильном алкогольном опьянении.

"Я увидел, что шофер спит за рулем. Разбудил его, тот был пьяным и говорил неразборчиво. Поэтому я принял решение вырвать ключи из машины и побежал к стражам порядка, которые стояли на противоположной стороне от светофора", - рассказал он.

Полицейские отправились к указанной машине, от водителя чувствовался сильный запах алкоголя. В разговоре со стражами порядка мужчина признался, что перед этим выпивал и ехал за рулем, будучи пьяным.

На место происшествия были вызваны работники Госполиции для дальнейших действий.