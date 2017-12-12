Подача электричества клиентам Sadales tīkls восстановлена (3)
Сегодня в 17:24 были зарегистрированы технические неполадки среднего напряжения 10кВ в электросети, что помешало электроснабжению 1040 клиентов в Риге, на улице Маскавас, информирует Sadales tīkls. Об этом сообщает nra.lv .
Также сегодня вечером, в 17:30 были зафиксированы помехи в электроснабжении клиентов в Талсинской области. Тысячи людей остались без электричества.
Бригада Sadales tīkls незамедлительно начала локализацию повреждений, чтобы у всех клиентов электроснабжение возобновилось как можно быстрее.
Спустя некоторое время удалось восстановить подачу электричества.
Jaunākā @Sadalestikls informācija liecina par plašiem elektrības atslēgumiem Kurzemē. pic.twitter.com/TKNrlwQNNt— BreakingLV (@breakinglv) 12 декабря 2017 г.
Informē, ka #Talsi #Latvija šobrīd nav elektrības. @Sadalestikls kartē pagaidām nav reģistrēts atslēgums. https://t.co/9szGGSc4l8— BreakingLV (@breakinglv) 12 декабря 2017 г.
Как сообщалось, синоптики предупредили об усилении ветра, в следствии чего, могут наблюдаться веерные отключения электричества.
Во вторник вечером и в ночь на среду южный, юго-западный ветер усилится, его скорость в порывах на большей части территории Латвии будет достигать 18-23 м/сек, предупреждают синоптики.
На западном морском побережье в Курземе самый сильный ветер ожидается во вторник вечером, в восточной части Латвии - во второй половине ночи.
В среду утром ветер стихнет, в течение дня западный, юго-западный ветер опять немного усилится, его скорость в порывах на морском побережье будет достигать 14-19 м/сек.
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