Происшествия |

Сегодня в 17:24 были зарегистрированы технические неполадки среднего напряжения 10кВ в электросети, что помешало электроснабжению 1040 клиентов в Риге, на улице Маскавас, информирует Sadales tīkls. Об этом сообщает nra.lv .

Также сегодня вечером, в 17:30 были зафиксированы помехи в электроснабжении клиентов в Талсинской области. Тысячи людей остались без электричества.

Бригада Sadales tīkls незамедлительно начала локализацию повреждений, чтобы у всех клиентов электроснабжение возобновилось как можно быстрее.

Спустя некоторое время удалось восстановить подачу электричества.

Как сообщалось, синоптики предупредили об усилении ветра, в следствии чего, могут наблюдаться веерные отключения электричества.

Во вторник вечером и в ночь на среду южный, юго-западный ветер усилится, его скорость в порывах на большей части территории Латвии будет достигать 18-23 м/сек, предупреждают синоптики.

На западном морском побережье в Курземе самый сильный ветер ожидается во вторник вечером, в восточной части Латвии - во второй половине ночи.

В среду утром ветер стихнет, в течение дня западный, юго-западный ветер опять немного усилится, его скорость в порывах на морском побережье будет достигать 14-19 м/сек.

Фото: pixabay.com