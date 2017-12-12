Происшествия |

Некая женщина на своей странице в Facebook выложила фотографии автомобиля BMW, у которого полностью была снята передняя часть.

В понедельник, 11 декабря, с самого утра жителей проекта Biķerziedi в Тейке настигло неприятное открытие: на лестничной клетке были испорчены электроинсталляции, не работал лифт, а в гараже скрывалось доказательство всему - ночью на подземной парковке орудовали автоворы.

Больше всего от рук негодников пострадал стоящий на парковке BMW пятой серии, у которого была демонтирована практически вся передняя часть, из салона был вырван руль вместе с подушкой безопасности и консоль с экраном мультимедийной системы.

Как написала автор поста, пострадал еще один автомобиль марки BMW - машине выбили оконное стекло, чтобы украсть видеорегистратор. Также грабители пытались угнать и третий BMW, но это им не удалось.

По словам хозяйки ограбленного BMW, на парковке нет камер наблюдения.

Фото: facebook.com