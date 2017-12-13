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Вчера, 12 декабря, пропала 14-летняя Патриция Белверте, сообщает Bezvests.lv .

В 16 часов вечера она вышла из дома в Балдоне и не вернулась. С собой у девушки был черный кожаный портфель, iPhone 5 с разбитым стеклом, одета в длинную чёрную куртку с капюшоном с мехом, черные джинсы скинни (леггинсы), черные полусапоги.

Приметы: светлые волосы средней длины, серо-зеленые глаза, на левой щеке под губами родинка.

Возможно Патриция направилась в Ригу на автобусе маршрутом Сармас - Рига в 19:00. В Риге она могла находиться приблизительно в 20:00.

Если у вас есть какая-либо информация о месте нахождения Патриции, просим незамедлительно сообщать в полицию 110 или bezvests.lv 22 084 084.

Фото: Bezvests.lv