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Госполиция обнаружила в трех жилых домах в Салском крае незаконный склад огнестрельного оружия, сообщает Latvijas avīze.

Всего полицейские изъяли 362 единицы боеприпасов к огнестрельному оружию разного калибра, шесть пистолетов, 13 единиц длинноствольного огнестрельного оружия, 69 деталей огнестрельного оружия и 500 г взрывчатого вещества. Во время обыска изъято также 80 взрывоопасных предметов. На территории этих частных домов оружие не только хранилось, но и переделывалось и обновлялось.

В отношении мужчин 1949, 1968 и 1972 г. рожд. начат уголовный процесс о незаконном обороте оружия. За это преступление предусмотрены лишение свободы на срок до трех лет, краткосрочный арест, принудительные работы или денежный штраф.

В отношении задержанных избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

В этом году полиция изъяла 107 единиц огнестрельного оружия, 16 742 единицы боеприпасов, 1 537 взрывоопрасных предметов, 244,77 кг взрывчатых веществ, 379 деталей огнестрельного оружия.

Госполиция призывает жителей сообщать о возможном незаконном хранении оружия по тел. 67075287, 67075366 или 110 или по э-почте kip@vp.gov.lv.

Фото: Valsts policija