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В этом году в результате пожаров в Латвии погибли 74 человека, при этом почти половина - из-за неосторожного курения, сообщил сегодня на конференции об информировании населения о пожарной безопасности замначальника Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Кристап Эклонс.

74 жертвы пожаров - это огромные человеческие и экономические потери для такой маленькой страны, как Латвии, подчеркнул он.

Хотя в обществе бытует стереотип, что трагические пожары в основном происходят ночью, данные ГПСС свидетельствуют об обратном - 53 человека погибли в дневное и вечернее время, с 8 до 22 часов.

45 погибших были старше 60 лет, 30 - без определенного места жительства и нуждающееся. Как отметил Эклонс, у ГПСС ограничены возможности обращаться по вопросам пожарной безопасности к этой социальной группе, но показатели смертности в результате пожаров подтверждают влияние на нее экономической ситуации.

"Чем лучше развита экономика, тем меньше будет нуждающихся, которые думают только о том, как выжить", - сказал замначальника ГПСС.

Особенно драматичен и удивителен тот факт, что 35 человек погибли из-за курения. "Это латвийская классика - погибнуть, лежа на диване с сигаретой. Загорается поролон, выделяется синильная кислота, и человек, вдыхая ее, погибает", - сказал Эклонс.

В практике ГПСС бывали даже случаи, когда курильщик умер, хотя площадь возгорания дивана составляла менее квадратного метра.