Происшествия |

Вечером 12 декабря в дежурную часть Рижской муниципальной полиции обратился мужчина, который сказал, что является главным по дому и выразил озабоченность по поводу здоровья одного из арендаторов. Мужчина объяснил, что уже три дня не видел пожилого человека, проживающего в доме, где он управляющий.

Также управляющий сказал, что в квартире пожилого человека все время горит свет, но на звонки никто не реагирует, а также снаружи не видно никакого движения.

Для выяснения обстоятельств на место отправился ближайший экипаж РМП. В то же время сотрудники полиции связались с родственниками пожилого мужчины, у которых имелся запасной ключ.

Родственников ждали на месте событий, но открыть дверь их ключом не удалось – мужчина запер дверь изнутри.

Опрашивая соседей о последних событиях, полицейские узнали, что из квартиры не было слышно криков или другого шума, но свет в окне горел и днем и ночью.

На место прибыли сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы и Службы неотложной медицинской помощи. Через несколко минут дверь в квартиру взломали и обнаружили на полу пожилого мужчину в беспомощном состоянии. Медики незамедлительно начали оказывать помощь – мужчина был в сознании, но не мог двигаться. Его госпитализировали, а полицейские, перед тем как покинуть место, убедились, что в квартиру не смогут проникнуть посторонние.

Источник: riga.lv