Происшествия |

Госполиция информирует, что до 17:20 в Рижском регионе произошло уже 100 ДТП. И это число аварий существенно превышает регистрируемое количество аварий в другие дни. Уже до 11 часов утра произошло более 50 ДТП, в свою очередь до 14:30 было зафиксировано уде 83 аварии.

"Призываем автоводителей не спешить и выбирать отвечающую погодным условиям скорость, манеру езды и соблюдать дистанцию, чтобы при неожиданных маневрах вовремя успеть затормозить", - указали стражи порядка.

Автоводителей также призывают пытаться оформить ДТП по согласованию сторон, так как учитывая большую загруженность полицейских на оформлении протоколов по поводу совершенных ДТП, вызова экипажей полиции придется ждать долго.

Фото: Valsts policija