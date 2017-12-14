ДТП в Латгале: от машин не осталось практически ничего (4)

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Происшествия | 14 декабря 2017 года, 11:50

Сегодня, около 8 утра на 23-м километре Кокнесского шоссе произошла серьезная авария.

На видео из Youtube видно, что от столкнувшихся автомобилей не осталось практически ничего.

Участниками ДТП стали автомобили марок Citroen и Volvo. Как сообщает Госполиция, в аварии погиб один человек и трое пострадали.

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
Жесть1 час назад
Кто-то, мозг дома оставил, перед поездкой.
1
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Патриот 1 час назад
Это всё потому что дебилы у руля. Напрочь отмороженные!!!
2
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Romualjd Saulitis1 час назад
Бля,музыка в тему
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