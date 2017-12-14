Происшествия |

Сегодня, около 8 утра на 23-м километре Кокнесского шоссе произошла серьезная авария.

На видео из Youtube видно, что от столкнувшихся автомобилей не осталось практически ничего.

Участниками ДТП стали автомобили марок Citroen и Volvo. Как сообщает Госполиция, в аварии погиб один человек и трое пострадали.

Фото: pixabay.com