Происшествия |

Участок "Центр" Рижского регионального управления полиции разыскивает мужчин, изображенных на фото. Как отмечают в РРУП, 26 ноября, в 08.00, возле дома номер 6 на улице Калниня был ограблен прохожий.

Если вы опознали этих людей и знаете, где в данный момент они могут находиться, просьба сообщать по телефонам: 22309638; 67086265; 110.

Также можно писать на электронный адрес: arnis.pless@riga.vp.gov.lv

Фото: Valsts policija