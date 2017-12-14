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В Пурвциемсе три агрессивные девочки-подростки напали на своих сверстниц, информирует Рижская муниципальная полиция.

13 декабря, в 15:00 работники РМП Видземского предместья отправились на вызов в Пурвциемс, где три девочки на остановке общественного транспорта напали на двух несовершеннолетних.

Девочки рассказали стражам порядка, что на остановке к ним стали приставать три девушки.

В ходе конфликта агрессивные девчонки стали распускать кулаки. Пострадавшие получили травмы рук и головы.

Работники Неотложной медицинской помощи, вызванные на место ЧП, решили обеих девочек госпитализировать.

Полицейские, обследовав окрестности, обнаружили похожих по описанию девушек. Несовершеннолетние подозреваемые в нападении были задержаны и доставлены в участок Госполиции для дальнейших процессуальных действий.

фото: Valsts policija