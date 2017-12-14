Девочки-подростки избили сверстниц на остановке в Пурвциемсе (1)
В Пурвциемсе три агрессивные девочки-подростки напали на своих сверстниц, информирует Рижская муниципальная полиция.
13 декабря, в 15:00 работники РМП Видземского предместья отправились на вызов в Пурвциемс, где три девочки на остановке общественного транспорта напали на двух несовершеннолетних.
Девочки рассказали стражам порядка, что на остановке к ним стали приставать три девушки.
В ходе конфликта агрессивные девчонки стали распускать кулаки. Пострадавшие получили травмы рук и головы.
Работники Неотложной медицинской помощи, вызванные на место ЧП, решили обеих девочек госпитализировать.
Полицейские, обследовав окрестности, обнаружили похожих по описанию девушек. Несовершеннолетние подозреваемые в нападении были задержаны и доставлены в участок Госполиции для дальнейших процессуальных действий.
фото: Valsts policija