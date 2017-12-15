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В Даугаве обнаружены тела трех утонувших человек (1)
Происшествия | 15 декабря 2017 года, 09:40
Вчера, 14 декабря, в Риге в водах Даугавы найдены трое утонувших, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
Напротив ул. Маскавас спасатели вчера обнаружили в Даугаве тела двух утонувших, а тело еще одного человека было найдено в Зундском канале возле ул. Даугавгривас.
Останки утонувших переданы на экспертизу Государственной полиции.
Фото: flickr.com
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