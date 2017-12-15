В Даугаве обнаружены тела трех утонувших человек (1)

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Происшествия | 15 декабря 2017 года, 09:40

Вчера, 14 декабря, в Риге в водах Даугавы найдены трое утонувших, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Напротив ул. Маскавас спасатели вчера обнаружили в Даугаве тела двух утонувших, а тело еще одного человека было найдено в Зундском канале возле ул. Даугавгривас.

Останки утонувших переданы на экспертизу Государственной полиции.

Фото: flickr.com

Комментарии 1
lol21 минуту назад
сразу 3 за 1 день? что за мистика
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