Происшествия |

Вчера, 14 декабря, в Риге в водах Даугавы найдены трое утонувших, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Напротив ул. Маскавас спасатели вчера обнаружили в Даугаве тела двух утонувших, а тело еще одного человека было найдено в Зундском канале возле ул. Даугавгривас.

Останки утонувших переданы на экспертизу Государственной полиции.

Фото: flickr.com