Происшествия |

Около часа ночи 14 декабря сотрудники Рижской муниципальной полиции, патрулируя в районе улицы Маскавас, заметили автомобиль марки Audi, у которого были включены аварийные сигналы.

Полицейские обратили внимание на то, что правое колесо автомобиля сильно повреждено: на нем вместо покрышки была рваная резина.

Автоводитель свернул во двор, где вышел из машины и осматривал испорченную покрышку. Полицейские решили узнать, не требуется ли ему помощь.

Во время разговора от мужчины чувствовался сильный запах алкоголя. Отвечая на вопрос об употреблении алкоголя, мужчина признался, что, перед тем как сесть за руль выпил пару бутылок пива.

Водитель не смог объяснить, был ли автомобиль в таком состоянии, когда он садился за руль или он повредил колесо по дороге.

Информация об инциденте передана Госполиции.

Источник: riga.lv

Фото: Rīgas Pašvaldības policija