Происшествия |

В ночь с 14 на 15 декабря у российской группы Cats Park после концерта в Риге украли музыкальные инструменты. Об этом сообщается на странице коллектива в Facebook.

"Дорогие коллеги-музыканты и промоутеры клубов из стран Балтии, Польши, Белоруссии и нашей родины, в ночь с 14 на 15 декабря, после отличного концерта в Риге наш автомобиль был взломан, и все наши инструменты были украдены. Пожалуйста, помогите нам проследить наше оборудование и вернуть его обратно", - написано в сообщении.

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