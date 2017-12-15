Коллектив просит помощи: в Риге из машины украли музыкальные инструменты
Происшествия | 15 декабря 2017 года, 14:17
В ночь с 14 на 15 декабря у российской группы Cats Park после концерта в Риге украли музыкальные инструменты. Об этом сообщается на странице коллектива в Facebook.
"Дорогие коллеги-музыканты и промоутеры клубов из стран Балтии, Польши, Белоруссии и нашей родины, в ночь с 14 на 15 декабря, после отличного концерта в Риге наш автомобиль был взломан, и все наши инструменты были украдены. Пожалуйста, помогите нам проследить наше оборудование и вернуть его обратно", - написано в сообщении.
![фото]