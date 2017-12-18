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39-летний Улдис Лайзанс пропал 9 декабря 2017 года в Риге, в микрорайоне Иманта, сообщает поисковая организация Bezvests.lv.

По словам родных, около трех часов дня он вышел из своего дома в Риге, на улице Даммес и до сих пор не вернулся. Никаких вестей о себе не подавал. Последний раз его видели в день пропажи , 9 декабря, около 19:00.

ПРИМЕТЫ: Нормального телосложения, волосы коротко стриженые. Был одет в темно-синюю куртку и брюки, обут в черные туфли, на голове была шапка.

Всем, кто видел пропавшего мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, просим срочно звонить в полицию - 110 - или в BEZVESTS.LV по номеру +371 22 084 084.