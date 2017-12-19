Происшествия |

Пользователь Facebook Янис Херманис выставил в группе "BMW COMMUNITY LATVIA" видеосюжет о гонках, устроенных водителями двух машин - BMW и WV Passat на дороге Виксти-Ауце еще 25 ноября 2017 года.

Примечательно, что видео снято на камеру полицейской патрульной машины, перед которой развернулось своеобразное дерби.

"Пока полицейские смеются, бемвер действует. Интересно, а кто ремонт BMW оплатит???", - написал парень.

Как видно из сюжета, полицейским все же удалось остановить нарушителей, причем одного из водителей пришлось основательно скрутить, так как он оказывал сопротивление.

Пользователи соцсети стали гадать, какие статьи можно применить в данном случае - это и обгон, и таран, и агрессивное вождение.