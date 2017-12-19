Происшествия |

В пятницу 15 декабря рижские муниципальные полицейские были вызваны в салон красоты в Зиепниеккалнсе. Там некий подозрительный посетитель, зашел в помещение, направился прямиком в туалет, занял его на полчаса и затем отказался выxодить.

Приехав на вызов, полицейские постучали в дверь туалета и потребовали ее открыть. Мужчина незамедлительно послушался. Пока стражи порядка проверяли его личные данные, неизвестный неспешно чистил зyбы, а затем и сбрил усы. При этом мужчина выражал недоумение, что ему запрещают выполнять гигиенические процедуры.

Полицейские указали, что он мог бы такие действия согласовать с администрацией салона. В ходе общения с полицейскими мужчина признался, что перед тем покурил мариxуану и возражал, что это вовсе не наркотики. Также он рассказал, что только что он был освобожден из изолятора краткосрочного задержания.

В связи с подозрением на употребление наркотических веществ парня доставили на экспертизу в Рижский центр психиатрии и наркологии, а потом – в Госполицию для дальнейших процессуальных действий.