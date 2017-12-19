В Кекаве на складе обрушились стеллажи: 150 человек эвакуированы (12)
Происшествия | 19 декабря 2017 года, 09:58
За прошедшие сутки Государственная пожарная и спасательная служба (ГПСС) получила вызов в Кекавскую волость, где на складе обрушились стеллажи, сообщает nra.lv .
Вызов был получен в 17:21. Прибыв на место события, спасатели констатировали, что на складе обвалились стеллажи площадью в 200 кв.м..
Перед тем как ГПСС явились на место происшествия были эвакуированы 150 человек.
По прибытию сотрудники службы просмотрели записи с камер видеонаблюдения, чтобы убедиться, что под стеллажами не остались люди. Оказалось, что все присутствующие на складе эвакуировались своими силами.
Фото: flickr.com
"на складу" Это где?
117
Ответить
это журнализдическая терминология.
12
Ответить
У складе. Сафронский диалект, им можно.
9
Ответить
Показать все (12)