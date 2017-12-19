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За прошедшие сутки Государственная пожарная и спасательная служба (ГПСС) получила вызов в Кекавскую волость, где на складе обрушились стеллажи, сообщает nra.lv .

Вызов был получен в 17:21. Прибыв на место события, спасатели констатировали, что на складе обвалились стеллажи площадью в 200 кв.м..

Перед тем как ГПСС явились на место происшествия были эвакуированы 150 человек.

По прибытию сотрудники службы просмотрели записи с камер видеонаблюдения, чтобы убедиться, что под стеллажами не остались люди. Оказалось, что все присутствующие на складе эвакуировались своими силами.

Фото: flickr.com