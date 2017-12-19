Происшествия |

Родные пропавшего без вести 27-летнего Кришьяниса Звейниекса просят отозваться людей, запечатленных камерами видеонаблюдения, которые, в ночь на 16 декабря, в период времени с 02:00 до 03:00 часов, переходили через Каменный мост в направлении из центра в Пардаугаву.

Кроме того, родственники просят отозваться других очевидцев, которые в это время пересекали Каменный мост и видели пьяного мужчину в черной куртке с капюшоном (Кришьяниса).

Родственники оставили контактные телефоны, по которым могут обращаться все, кто видел или слышал о пропавшем.

Latvijas Valsts policija 110

tēvs Oskars 29434000

Pazudis Latvijā 25538855

Sieva Madara 26389064

27-летний Кришьянис Звейниекс (1990. г.р.), житель Яунмарупе, пропал после 2 часов ночи 16 декабря 2017 года в Старой Риге. Возможно, в микрорайоне Агенскалнс.

По словам близких, молодой человек не вернулся домой после корпоратива в рижском джаз-клубе Džeza klubs, который проходил на улице Паласта, 10.

Известно, что из клуба он вышел около часу ночи, затем направился в бар Ezītis miglā, который находится на Яуниела, 35. Последний раз его видели именно там. Оттуда вышел в 2:20 и поехал в Пардаугаву через Каменный мост. Последняя точка, где телефон подавал сигналы - окрестности Национальной библиотеки. После 3:50 телефон отключился. Молодой человек домой не вернулся до сих пор.

Близкие просят о помощи. Возможно, кто-то видел Кришьяниса на каком-то этапе пути или был вместе с ним.

При себе у пропавшего был бумажник, телефон Samsung galaxy S7, электронная сигарета, маленькие черные часы.

ПРИМЕТЫ: Рост 185 cm, вес 75 кг, нормального телосложения, короткие темные волосы, на подбородке небольшое углубление. Был одет в темно-синий пиджак, бирюзовую рубашку, коричневые кожаные туфли и черную куртку с капюшоном.

Всех, кто, возможно, видел молодого человека или что-то знает о его месте нахождения, срочно сообщать в полицию по телефону 110 или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.