Родные пропавшего без вести обратились к людям за помощью
Родные пропавшего без вести 27-летнего Кришьяниса Звейниекса просят отозваться людей, запечатленных камерами видеонаблюдения, которые, в ночь на 16 декабря, в период времени с 02:00 до 03:00 часов, переходили через Каменный мост в направлении из центра в Пардаугаву.
Кроме того, родственники просят отозваться других очевидцев, которые в это время пересекали Каменный мост и видели пьяного мужчину в черной куртке с капюшоном (Кришьяниса).
Родственники оставили контактные телефоны, по которым могут обращаться все, кто видел или слышал о пропавшем.
Latvijas Valsts policija 110
tēvs Oskars 29434000
Pazudis Latvijā 25538855
Sieva Madara 26389064
27-летний Кришьянис Звейниекс (1990. г.р.), житель Яунмарупе, пропал после 2 часов ночи 16 декабря 2017 года в Старой Риге. Возможно, в микрорайоне Агенскалнс.
По словам близких, молодой человек не вернулся домой после корпоратива в рижском джаз-клубе Džeza klubs, который проходил на улице Паласта, 10.
Известно, что из клуба он вышел около часу ночи, затем направился в бар Ezītis miglā, который находится на Яуниела, 35. Последний раз его видели именно там. Оттуда вышел в 2:20 и поехал в Пардаугаву через Каменный мост. Последняя точка, где телефон подавал сигналы - окрестности Национальной библиотеки. После 3:50 телефон отключился. Молодой человек домой не вернулся до сих пор.
Близкие просят о помощи. Возможно, кто-то видел Кришьяниса на каком-то этапе пути или был вместе с ним.
При себе у пропавшего был бумажник, телефон Samsung galaxy S7, электронная сигарета, маленькие черные часы.
ПРИМЕТЫ: Рост 185 cm, вес 75 кг, нормального телосложения, короткие темные волосы, на подбородке небольшое углубление. Был одет в темно-синий пиджак, бирюзовую рубашку, коричневые кожаные туфли и черную куртку с капюшоном.
Всех, кто, возможно, видел молодого человека или что-то знает о его месте нахождения, срочно сообщать в полицию по телефону 110 или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.