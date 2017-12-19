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В субботу, 23 декабря 2017 года добровольцы общественной организации Bezvests.lv отправятся на поиски пропавшего без вести 27-летнего жителя Яунмарупе Кришьяниса Звейниекса, который так и не вернулся домой после корпоратива в Старой Риге 16 декабря 2017 года.

В связи с проведением поискового мероприятия, которое будет проводится в месте предполагаемой пропажи, объявлен сбор в окрестностях Национальной библиотеки. О точном адресе места сбора поисковики сообщат позднее. На данный момент известно время начала мероприятия - 10 утра.

"Всех, кто чувствует в себе силы и желание помочь в поисках пропавшего молодого человека, просим присоединиться к добровольцам BEZVESTS.LV. Одеваться следует по погоде. Несовершеннолетние и нетрезвые к поискам допущены не будут", - сказано в сообщении.

Сегодня глава организации Bezvests.lv Александр Фаминский, кинолог Лайла Скроделе и другие члены команды, провели предварительный осмотр местности, чтобы иметь представление как действовать во время мероприятия, в котором могут принять участие и неопытные волонтеры.

Напомним, житель Яунмарупе, пропал после 2 часов ночи 16 декабря в Старой Риге. Возможно, он находится в Пардаугаве, в микрорайоне Агенскалнс. По словам близких, молодой человек не вернулся домой после корпоратива в рижском джаз-клубе Džeza klubā, который проходил на улице Паласта, 10.

Как сообщалось ранее, родственники и друзья пропавшего ночью 16 декабря 2017 года 27-летнего Кришьяниса Звейниекса пытаются своими силами искать близкого человека, консультируясь с полицией и добровольческой поисковой организацией.

Родные запросили записи камер наружного наблюдения у полиции и частных домовладельцев и тщательно просматривают видеофрагменты, на которых запечатлен в том числе и пропавший без вести Кришьянис.

Родственники просят отозваться людей, запечатленных на этих фотографиях - женщину и двоих велосипедистов, которые проходили мимо подвыпившего молодого человека в день пропажи.

"Возможно, Вы видели его на Каменном мосту в ночь на 16 декабря, ориентировочно в период с 02:00 до 03:00 часов ночи и сможете помочь розыску пропавшего."

Также родные просят отозваться и других прохожих, которые в это время пересекали Каменный мост и видели пьяного мужчину в черной куртке с капюшоном.

ПРИМЕТЫ: Рост 185 cm, вес 75 кг, нормального телосложения, короткие темные волосы, на подбородке небольшое углубление. Был одет в темно-синий пиджак, бирюзовую рубашку, коричневые кожаные туфли и черную куртку с капюшоном.

Всех, кто, возможно, видел молодого человека или что-то знает о его месте нахождения, срочно сообщать в полицию по телефону 110 или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.

фото: Bezvests.lv