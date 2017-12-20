Происшествия |

Родные пропавшего без вести Кришьяниса Звейниекса просят отозваться автоводителей, которые могли запечатлеть на видеорегистраторы окрестности Набережной 11 ноября, Каменного моста, Национальной библиотеки или гостиницы Radisson Blue Daugava.

Родственники оставили контактные телефоны, по которым могут обращаться все, кто видел или слышал о пропавшем - 110 Государственной полиции и телефон отца 29434000.

Как ранее писал Mixnews, в субботу, 23 декабря 2017 года добровольцы общественной организации Bezvests.lv отправятся на поиски пропавшего без вести 27-летнего жителя Яунмарупе Кришьяниса Звейниекса, который так и не вернулся домой после корпоратива в Старой Риге 16 декабря 2017 года.