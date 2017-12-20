В Вецумниекском крае в кювет съехал военный грузовик (10)
Происшествия | 20 декабря 2017 года, 19:02
В Вецумниекском крае сегодня съехал с дороги в кювет военный грузовик армии США, сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Майрита Сенкевицына.
Американская логистическая техника направлялась на авиабазу в Лиелварде, где она размещается.
По всей вероятности, машина соскользнула с проезжей части в кювет из-за дорожных условий. Люди в ДТП не пострадали, транспорт тоже не поврежден.
Фото: flickr.com
Министра путей сообщения - в Калнциемс, на каменоломни, тачку катать! Министра обороны - туда же! Почему перед военным грузовиком армии США!!! впереди не шли? Один с шваброй, другой с песочком?!
3
Ответить
patriot "твой" баран-бараном, и компьютера у него нет.У него dators старый,еще ламповый.
2
Ответить
Если сильно разбили,то спишут и продадут Латвии как-будто только с конвейера.
2
Ответить
Показать все (10)