Происшествия |

В Вецумниекском крае сегодня съехал с дороги в кювет военный грузовик армии США, сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Майрита Сенкевицына.

Американская логистическая техника направлялась на авиабазу в Лиелварде, где она размещается.

По всей вероятности, машина соскользнула с проезжей части в кювет из-за дорожных условий. Люди в ДТП не пострадали, транспорт тоже не поврежден.

Фото: flickr.com