Происшествия |

В ночь на понедельник, 18 декабря Рижская муниципальная полиция (РМП) получила информацию об автомобиле Audi, за рулем которого, возможно, находится пьяный водитель. Как сообщают правоохранительные органы в соцсети Facebook, неоднократные требования остановиться водитель игнорировал, а затем совершил аварию, после чего скрылся.

Муниципальные полицейские заметили разыскиваемый автомобиль около часа ночи. Вместо того, чтобы остановиться по требованию полиции, он стремительно набрал скорость. В какой-то момент нарушителю удалось уйти от полиции, после чего он попал в аварию.

Когда полицейские подъехали к месту аварии, оказалось, что водитель и один пассажир сбежали с места ДТП. Догнать их не удалось, так как беглецы скрылись в лесу.

На место происшествия была вызвана "скорая" помощь, так как в брошенном автомобиле находились три пострадавшие пассажирки, двух из которых госпитализировали.

На место ЧП прибыли также сотрудники Госполиции, которые переняли работу. Возбуждено уголовное дело. Сам водитель Audi на следующий день явился в Госполицию с повинной.