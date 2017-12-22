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39-летний Улдис Лайзанс, пропавший 9 декабря 2017 года в Риге, в микрорайоне Иманта, 20 декабря, через 11 дней, найден без признаков жизни. Причину смерти установит экспертиза, сообщает Bezvests.lv.

Соболезнуем родным и близким. Всех, кто помогал распространять информацию о пропавшем и содействовал поискам, благодарим.

Напомним, по словам родных, около трех часов дня Улдис вышел из своего дома в Риге, на улице Даммес и до сих пор не вернулся. Никаких вестей о себе не подавал. Последний раз его видели в день пропажи , 9 декабря, около 19:00.