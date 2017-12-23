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За прошедшие сутки в больницы доставлены несколько человек с обморожением.

Как рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша, около 18 часов на улице был найден пьяный подросток. 14-летний мальчик лежал в луже. Молодой человек находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не мог говорить. Медики констатировали, что температура его тела упала до 33 градусов, после чего было принято решение отвезти его в больницу.

Всего за сутки СНМП получила 1225 вызовов, из которых 274 были связаны с травмами.