В Риге найдет замерзший пьяный подросток
Происшествия | 23 декабря 2017 года, 18:38
За прошедшие сутки в больницы доставлены несколько человек с обморожением.
Как рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша, около 18 часов на улице был найден пьяный подросток. 14-летний мальчик лежал в луже. Молодой человек находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не мог говорить. Медики констатировали, что температура его тела упала до 33 градусов, после чего было принято решение отвезти его в больницу.
Всего за сутки СНМП получила 1225 вызовов, из которых 274 были связаны с травмами.