Происшествия |

Вчера в Лиелвардской волости на Даугавпилсском шоссе в столкновении двух автомобилей пострадали пять человек, а 30-летний мужчина погиб, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша. Об этом пишет KasJauns.

Серьезные травмы получили еще трое мужчин 23, 27 и 24 лет, которые доставлены в больницу. 28-летний мужчина от госпитализации отказался.

Также вчера автомашина сбила 60-летнего мужчину, ожидавшего автобуса на остановке.

В свою очередь в Юрмале автомобиль сбил 82-летнюю женщину, которая получила травмы позвоночника, шеи и головы.

В Риге в похожем инциденте пострадал девятилетний мальчик. Его доставили в больницу со сломанной ногой, есть подозрения о травме позвоночника.

Всего за прошедшие сутки был принято 1260 вызовов и 168 из них связаны с травмами и несчастными случаями.

Фото: pexels.com