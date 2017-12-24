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Вчера в Рижском районе 57-летняя женщина подавилась едой в результате чего у нее наступила клиническая смерть, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша. Об этом пишет nra.lv .

У пострадавшей остановилось дыхание и сердцебиение. Однако после того как бригада медиков ее реанимировала, женщину доставили в больницу.

В свою очередь в Риге некая женщина пыталась растопить отопительный котел сухими брикетами и бензином, после чего получила ожоги лица из-за возгорания топлива.

В Латгалии 78-летняя женщина получила ожог руки пламенем от плиты. Обе пострадавшие доставлены в больницу.