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В поисках пропавшего 16 декабря Кришьяниса Звейниекса участвовали около 100 человек, сообщает организация Bezvests.lv .

Вместе с добровольцами в поисках также участвовали представители Госполиции (криминальной и муниципальной - которые координировали поиски на берегу) и портовой (которые предоставили катер и непосредственно управляли лодкой), а также сотрудники пожарно-спасательной службы 112 (отделения "Рига-1"), которые непосредственно нырнули в указанном месте и достали тело из воды.

Лидер Bezvests.lv Александр Фаминский также был на берегу, наблюдал за поисками на воде и под водой и по рации координировал работы всех остальных добровольческих групп, которых всего в этот день было шесть.

В их числе кинологическая группа, которая прочесывала парк Аркадия, парк Победы, участок железной дороги до Торнякалнса - под руководством руководителя Кинологической службы Bezvests.lv Лайлы Скроделе, а также другие группы под руководством Александра Богданова, Артема (Арта), Гунтиса Скроделиса.

Отец Кришьяниса был на берегу и опознал тело.

Как сообщалось ранее, тело молодого мужчины было найдено и поднято из воды в 12:20 23 декабря, в субботу. К сожалению, это оказался пропавший без вести 16 декабря 27-летний Кришьянис Звейникс.