Мужчине из Резекне грозит пожизненное заключение (3)

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Происшествия | 26 декабря 2017 года, 12:44

Прокуратура передала в суд Резекне уголовное дело, в котором мужчина осужден за сексуальную эксплуатацию ребенка, сообщает агентство ЛЕТА. Об этом пишет Latvijas avīze.

Известно, что осужденный находился в частном доме, где с другими людьми распивал алкоголь. После опьянения мужчина , пытаясь удовлетворить свои интимные потребности, производил действия сексуального характера с несовершеннолетним. Осужденный использовал доверие и применял насилие.

Мужчина призван к уголовной ответственности по статье Уголовного закона за сексуальное насилие. В случае если действия осужденного вызвали серьезные последствия или были совершены с персоной, не достигшей 16 лет, закон предусматривает пожизненное заключение. Также могут быть применены меры лишения свободы на срок от 10 до 20 лет или уголовный надзор в течение пяти лет.

Фото: pixabay.com

Комментарии 3
Gleb Perov4 часа назад
A кого он сексуально использовал, девочку или мальчика, если мальчика то можно всвете нынешних мировых веяний надо "понять и простить".
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Daniella Anderson3 часа назад
давно пора пожизненное давать педофилам, а лучше вернуть смертную казнь!
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Leonardo Gromov4 часа назад
Сказали ,выполняйте
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