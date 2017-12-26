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Прокуратура передала в суд Резекне уголовное дело, в котором мужчина осужден за сексуальную эксплуатацию ребенка, сообщает агентство ЛЕТА. Об этом пишет Latvijas avīze.

Известно, что осужденный находился в частном доме, где с другими людьми распивал алкоголь. После опьянения мужчина , пытаясь удовлетворить свои интимные потребности, производил действия сексуального характера с несовершеннолетним. Осужденный использовал доверие и применял насилие.

Мужчина призван к уголовной ответственности по статье Уголовного закона за сексуальное насилие. В случае если действия осужденного вызвали серьезные последствия или были совершены с персоной, не достигшей 16 лет, закон предусматривает пожизненное заключение. Также могут быть применены меры лишения свободы на срок от 10 до 20 лет или уголовный надзор в течение пяти лет.

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