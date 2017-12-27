В Риге задержан сильно пьяный водитель грузовой фуры (3)

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Происшествия | 27 декабря 2017 года, 10:02

На днях в рижском микрорайоне Милгравис был задержан водитель грузовой машины в состоянии опьянения в 3,41 промилле, сообщает в Facebook муниципальная полиция Риги.

20 декабря незадолго до 16:00 работники полиции получили информацию о некоем водителе фуры в Милгрависе, который, вероятно находится в состоянии опьянения.

Стражи порядка вычислили транспортное средство на проспекте Виестура. Используя специальные световые и звуковые сигналы, водителя принудили остановить грузовик.

Мужчина, шатаясь, вышел из машины. На вопрос об употреблении алкоголя, он сразу признался, что накануне вечером, а также в день задержания употреблял алкоголь.

Нарушитель был препровожден в оперативную машину. На место были вызваны сотрудники Государственной полиции, которые провели проверку концентрации алкоголя на выдохе, в ходе которой было констатировано опьянение в 3,41 промилле.

Комментарии 3
Слово и дело4 часа назад
Я источника смотрел, не надо думать, что техническая неисправность невозможна. Само понятие "промилле" предполагает не абсолютное количество алкоголя, а количество по отношению к весу. Для водителя фуры даже 0.6 много, на мой взгляд, но, исходя из медицинских источников, никаких 3.41 там быть не могло, конечно. Я лично помню общение с человеком 1.6 промилле - там было гораздо хуже, чем этот персонаж себя вел при "3.41". Предлагаю эксперимент на вас за мой счёт на алкоголь - доводим вас до РЕАЛЬНЫХ 3.41, и вы делаете вид адекватности, залезаете/слезаете несколько ступенек, поддерживаете разговор, при этом не писаетесь, не падаете и не рвете?
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Критическое мышление 6 часов назад
То, что задержали фуру - хорошо, это очень опасно, но чушь не надо перепечатывать. Его поведение никак не тянет на 3.41 , пусть прибор проверят - неконтролируемая рвота и мочеиспускание, неконтролируемые рефлексы, возможна кома, остановка сердца, так при 3-4 промиллях. На видео по внешним признакам больше похоже на 1.5-2.5.
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Лялечка4 часа назад
Не пишите ерунды, перепечатывая обшую информацию из популярных ресурсов. Всё очень индивидуально. Для девочки-подростка и 2 пром. вполне достаточно, чтобы наблядать у неё все те симптомы, которые вы перечислили. А для мужчины, употребляющего регулярно, и 4 пром. могут быть почти что "не в одном глазу". Приборы же все верифицированы, допустимая погрешность небольшая.
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