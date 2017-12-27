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На днях в рижском микрорайоне Милгравис был задержан водитель грузовой машины в состоянии опьянения в 3,41 промилле, сообщает в Facebook муниципальная полиция Риги.

20 декабря незадолго до 16:00 работники полиции получили информацию о некоем водителе фуры в Милгрависе, который, вероятно находится в состоянии опьянения.

Стражи порядка вычислили транспортное средство на проспекте Виестура. Используя специальные световые и звуковые сигналы, водителя принудили остановить грузовик.

Мужчина, шатаясь, вышел из машины. На вопрос об употреблении алкоголя, он сразу признался, что накануне вечером, а также в день задержания употреблял алкоголь.

Нарушитель был препровожден в оперативную машину. На место были вызваны сотрудники Государственной полиции, которые провели проверку концентрации алкоголя на выдохе, в ходе которой было констатировано опьянение в 3,41 промилле.