Происшествия |

В социальной сети Facebook была опубликована запись, в которой молодой человек просить помощи найти своего дедушку.

Наурис написал, что 26 декабря его дедушка вышел из дома в Риге, на улице Балдонес 24 и так и не вернулся домой. Он также отметил, что пропавший страдает от болезни Альцгеймера. В публикации был также указан номер, по которому следует обращаться, если пожилой мужчина найдется.

"Сегодня из дома на Балдонес 24 (Агенскалнские сосны) вышел мой дедушка и домой так и не вернулся. К сожалению, он болеет синдромом Альцгеймера и у него проблемы с памятью. Если кто-то его видел, пожалуйста, дайте знать", - написал юноша.

Приметы: был одет в темно-зеленый пуховик, темные брюки, на голове черная кепка, в руках мешочек Maxima и зонт.