Соцсети: внук просит помощи в поисках дедушки (2)
Происшествия | 27 декабря 2017 года, 11:23
В социальной сети Facebook была опубликована запись, в которой молодой человек просить помощи найти своего дедушку.
Наурис написал, что 26 декабря его дедушка вышел из дома в Риге, на улице Балдонес 24 и так и не вернулся домой. Он также отметил, что пропавший страдает от болезни Альцгеймера. В публикации был также указан номер, по которому следует обращаться, если пожилой мужчина найдется.
"Сегодня из дома на Балдонес 24 (Агенскалнские сосны) вышел мой дедушка и домой так и не вернулся. К сожалению, он болеет синдромом Альцгеймера и у него проблемы с памятью. Если кто-то его видел, пожалуйста, дайте знать", - написал юноша.
Приметы: был одет в темно-зеленый пуховик, темные брюки, на голове черная кепка, в руках мешочек Maxima и зонт.
Не знаю сколько вам лет, но надо знать, что с таким диагнозом людям надо вести другой образ жизни, а не сидеть одним и тем более гулять...
Надеюсь, с вашим дедушкой ничего плохого не случится.