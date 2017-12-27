Происшествия |

В ночь с 23 на 24 декабря при неизвестных обстоятельствах погиб сын бывшего главы администрации президента Казахстана Аслбек Мусин. Сообщается, что он скончался от тяжелых травм, полученных при падении с 15-о этажа.

Министерство иностранных дел Казахстана подтвердило информацию о гибели Мусина и заявило, что сейчас начато расследование.

Информация о гибели Аслбека Мусина впервые появилась на Telegram канале политолога Талгата Калиева. Он указал, что погибший скончался в ночь на 24 декабря "от травм, несовместимых с жизнью", полученных в результате "падения с окна квартиры, расположенной на 15-м этаже".

Аслан Мусин руководил администрацией президента с 2008 по 2012 год. После отставки он возглавил счётный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета. В 2014 году Аслан Мусин был назначен послом Казахстана в Хорватии, Боснии и Герцеговине.

Аслбек Мусин был лидером основной организации казахских коранитов - общественного объединения "Ізгі амал".

Фото: pixabay.com